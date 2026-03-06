Cuba restablece su red eléctrica tras apagón masivo, pero persisten los cortes prolongados

Cuba restableció este jueves su red eléctrica tras una falla que dejó sin servicio a dos tercios de la isla, pero la escasez de combustible agravada por el cerco energético de Estados Unidos mantiene a población sometida a cortes prolongados de luz.

Las interrupciones se han intensificado desde que la administración de Donald Trump impuso un bloqueo energético de facto tras el derrocamiento y captura del presidente Nicolás Maduro, aliado clave de Cuba, en una incursión estadounidense el 3 de enero.

Al mismo tiempo, el gobierno de Trump puso fin a los envíos de petróleo desde Caracas hacia La Habana.

El centro y el oeste del país, incluida la capital, estuvieron sin electricidad desde el miércoles a mediodía debido a una avería que provocó una desconexión «inesperada» de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal de la isla, según informó el Ministerio de Energía y Minas.

El sistema quedó restablecido «a las 05H01 de esta madrugada», informó el ministerio en X.

El jueves en la tarde, el servicio se había restablecido en casi el 80% de la capital, aunque varias zonas de la ciudad permanecen sin servicio por el alto déficit de generación eléctrica en el país.

Entre el 1 de enero y el 15 de febrero, la disponibilidad de electricidad en el país se redujo un 20% en comparación con 2025, año en el que Cuba apenas cubrió la mitad de sus necesidades, según cifras oficiales recopiladas y analizadas por la AFP.

– Falta de combustible –

Las autoridades precisaron que aunque una avería en la principal termoeléctrica del país fue «el detonante de la caída», la «causa fundamental» fue «la debilidad del sistema eléctrico por la indisponibilidad de combustible» para los generadores de apoyo.

El sistema se sostiene en una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.

La isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado cinco apagones generalizados desde finales de 2024.

Además, los cubanos soportan a diario larguísimos cortes programados. La capital cubana ha tenido en los últimos días suspensiones de más de 15 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.

Desde el 9 de enero no ha llegado oficialmente a Cuba ningún tanquero, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la interrupción de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Para justificar su política, Washington alega la «amenaza excepcional» que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

La Habana acusa a Trump de querer «asfixiar» la economía de la isla comunista, sometida a embargo estadounidense desde 1962 y que en los últimos años se ha endurecido por las sanciones de Estados Unidos.

