Cuba y la Unión Económica Euroasiática acuerdan estrechar su cooperación

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La Habana, 28 may (EFE).- Cuba y la Unión Económica Euroasiática (UEE), integrado por Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia, acordaron este jueves una hoja de ruta para estrechar la cooperación en los sectores económico, comercial y científico, informaron medios estatales de la isla.

El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa y el presidente de la UEE, Bakytzhan Sagintayev, suscribieron en Kazajistán un plan de acción conjunta para el período 2026-2030.

Durante el diálogo que mantuvieron, Valdés Mesa señaló los sectores en los que Cuba -que participa en la UEE en calidad de Estado Observador- tiene mayores potencialidades para cooperar con los cinco países del bloque, según refirió un reporte en el sitio de la Presidencia de la isla.

Entre las áreas con oportunidades de negocios en la isla, el vicepresidente cubano señaló la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (oeste), la biotecnología, el turismo, la industria azucarera y la agricultura.

Valdés Mesa comentó a Sagintayev sobre la compleja situación por la que atraviesa Cuba, debido al reforzamiento del bloqueo económico y petrolero de EE.UU. , así como las amenazas de Washington de agresión militar contra la isla.

Además cursó una invitación al empresariado de las naciones del bloque regional para participar en la Feria Internacional de La Habana, del próximo noviembre, donde podrían concretarse negocios.

Una delegación de empresarios cubanos de los sectores comercio, logística y biotecnología participa en esta cumbre de la UEE que concluye el este viernes 29 en Kazajistán. EFE

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