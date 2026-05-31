Cucurella señala a Países Bajos y Ecuador como selecciones duras en el Mundial

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Madrid, 31 may (EFE).- Marc Cucurella, lateral izquierdo de la selección española, aseguró que, además “de las típicas selecciones”, para él, tanto Países Bajos como Ecuador son dos que les pueden poner las cosas muy difíciles a España en su camino a su segunda estrella de campeones del mundo.

“Siempre están las típicas selecciones, pero… Holanda me parece que tiene un gran equipo. Y Ecuador, que no me da mucha confianza, va a hacer un buen papel, con buenos jugadores, y va a hacer las cosas bien”, señaló durante la presentación de un patrocinio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“Así que, ojalá se vaya pronto para casa -Ecuador-”, bromeó Cucurella, quien conoce bien a uno de los principales futbolistas de la selección sudamericana, Moises Caicedo, al ser compañeros en el Chelsea.

Un patrocinio de una salsa y un detergente. Por ello, Cucurella fue cuestionando por la salsa que aporta él al fútbol: “Yo tendría que tirar por una salsa un poco más picante y fuerte”, declaró.

Además, señaló que el ganar y el sentimiento que genera la selección en la victoria es algo “muy bonito”.

“La victoria sabe a gloria. Es una de las mejores cosas que te pueden pasar. Lo más bonito de jugar con España es hacer felices a los tuyos, y sentir que creas eso en las personas es una cosa muy bonita”, dijo. EFE

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