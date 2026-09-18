Cuerpo respalda explorar una agencia internacional que supervise los avances de la IA

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Dublín, 18 sep (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió la necesidad de tener una «discusión a nivel global» sobre los avances en el ámbito de la inteligencia artificial y a explorar la creación de una agencia internacional que se encargue de su supervisión y control.

«Estamos ante un reto, sin ninguna duda, en el cual todos tenemos que entrar a poner guardarraíles, a implementar estándares comunes y tener una discusión a nivel global. Por supuesto, más que abiertos a explorar la vía de esta agencia internacional», dijo en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión del Eurogrupo en Dublín.

Cuerpo afirmó que la «preocupación» a nivel internacional sobre el desarrollo de la IA «no ha hecho sino crecer» en los últimos meses y subrayó que recientemente se ha visto su «potencial impacto» en la educación, con la caída de los resultados en el Informe Pisa, o en el mercado laboral, donde «empieza a manifestarse».

Así, recordó que España lleva «mucho tiempo» defendiendo la necesidad de «no sólo avanzar en estándares éticos» sino también «regulatorios» con el objetivo de que los avances en IA «tengan control por parte de reguladores y sociedad civil» y «además sus beneficios puedan ser repartidos entre el conjunto de la sociedad» y para «entender que tiene unas ventajas que superan a los potenciales riesgos y costes».

Los ministros de Finanzas de la zona euro tienen previsto dedicar su segunda sesión de trabajo de este viernes a la innovación en el sector financiero de la mano de tecnologías como la inteligencia artificial o la tokenización y en cómo regularla para no ahogar los desarrollos tecnológicos, pero evitar los riesgos que plantean para la estabilidad financiera o la protección del consumidor.

En la misma participarán el director general del Banco Internacional de Pagos y ex presidente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el consejero delegado de la empresa de gestión de pagos Stripe, Patrick Collison.

Las conversaciones sobre la IA proseguirán el sábado, ya con todos los ministros de Finanzas de la UE en la mesa. En este segundo día de reuniones abordarán, junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el impacto que esta tecnología puede tener sobre el mercado laboral, la demanda de energía, el funcionamiento del sector público o las relaciones geopolíticas de la UE.

La discusión, de la que no se esperan decisiones por tratarse de un consejo informal, llega en un momento de debate a nivel global sobre los riesgos de la IA, la conveniencia de ralentizar su desarrollo, la necesidad o no de regularla, y su papel en la competencia geopolítica, sobre todo entre Estados Unidos y China. EFE

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