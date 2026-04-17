Díaz-Canel: en Cuba hay «un pueblo dispuesto a combatir» ante una agresión de EE.UU.

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La Habana, 17 abr (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó en una entrevista publicada este viernes por el medio ruso RT que en la isla «hay un pueblo dispuesto a combatir», al ser consultado por una posible acción militar estadounidense.

Díaz-Canel evitó hacer comparaciones con el caso de Venezuela, porque es «una nación hermana», pero destacó «la fortaleza de la unidad» de su país y su certeza de que en la isla «millones de cubanos» estarían dispuestos -en caso de agresión- a luchar «por salvar la revolución y por defender el suelo cubano».

El presidente recordó las décadas de sanciones estadounidenses que ha sufrido su país e indicó que Cuba no ha logrado avanzar tanto como se quería por este motivo. «Hemos podido incluso avanzar, aunque no hemos llegado a todo lo que hemos soñado y a todo lo que hemos querido, precisamente por las implicaciones y las limitaciones que nos impone el bloqueo», indicó.

Díaz-Canel avanzó asimismo reformas en el Gobierno cubano en el primer semestre de este año que ayudarían a reducir el número de ministerios y de empresas estatales, además de disminuir la burocracia estatal.

«Nos estamos planteando también un redimensionamiento de todo el aparato estatal, administrativo y empresarial», explicó el presidente, destacando que buscan estructuras «más planas y eficientes, más dinámicas».

Estados Unidos ha exigido a Cuba reformas económicas profundas alegando que el sistema centralizado y estatista actual no funciona, y ha menospreciado algunos cambios anunciados en las últimas semanas, como los relativos a permitir las inversiones de cubanos residentes en el exterior.

Día-Canel agradeció de nuevo a Rusia la llegada a finales de marzo de un petrolero con 100.000 toneladas de crudo, el primer tanquero que entraba en la isla desde principios de enero a causa del bloqueo energético impuesto por EE.UU. a la isla.

EE.UU. ha aumentado la presión sobre Cuba desde principios de enero, exigiendo cambios políticos y, sobre todo, una apertura de la economía. Díaz-Canel reconoció en marzo un «diálogo» bilateral en una fase inicial y desde entonces no se han dado más detalles sobre estos contactos.

La tensión, sin embargo, ha escalado entre ambas partes en la última semana, con las informaciones de que el Pentágono preparaba planes para una acción militar en la isla y las declaraciones de Díaz-Canel advirtiendo sobre la posibilidad de un ataque y llamando al pueblo a estar «listo». EFE

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