Díaz-Canel reconoce que la vida cotidiana en Cuba “duele” por la crisis

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Claudia Dupeirón

La Habana, 16 abr (EFE). – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este jueves que la vida cotidiana en Cuba “duele” con la «carencia» de «lo más imprescindible» y atribuyó a las sanciones de EE.UU. la “culpa absoluta” de esa situación, en un contexto de elevada tensión bilateral.

Díaz-Canel, se refirió al “sufrimiento del pueblo” en su discurso en el acto por el aniversario 65 de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana, al que asistió vestido de militar como la mayoría de los demás altos cargos en primera fila.

“La cotidianidad cubana duele. Desde el vital descanso interrumpido por el apagón, y luego el retorno de la corriente después de largas horas, que ha movido el trabajo doméstico a las madrugadas”, describió el mandatario.

El acto no contó esta vez con la presencia del expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) ni del comandante de la revolución y vice primer ministro Ramiro Valdés, dos históricos habituales en este tipo de concentraciones.

Sí asistieron el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, y también el comandante de la revolución cubana y ex segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC, único), José Ramón Machado Ventura, formalmente retirado pero también en uniforme militar.

En la concentración, Díaz-Canel señaló que la isla vive una “paralización” del transporte, las industrias, los servicios vitales y producciones porque “se carece de combustible absolutamente para casi todo”.

La isla sufre una grave crisis energética desde 2024 debido a las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del Estado para importar combustibles, algo que se ha agravado desde el pasado enero por el asedio petrolero de EE.UU.

Díaz-Canel señaló que este bloqueo impuesto por Washington era visible en “la carencia de hasta de lo más imprescindible para la vida”; a la vez que hizo una leve referencia a “errores propios” en el “proceso de construcción social con características peculiares y muy cubanas”.

Guerra y paz

Díaz-Canel aseveró en su intervención que la «agresión militar» de EE.UU. a Cuba es una posibilidad real por lo cual los cubanos deben «estar listos”. A su vez, afirmó “creer en el diálogo y en el poder extraordinario de la paz”.

«No la queremos (la guerra), pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla», aseguró.

Aseguró en este sentido que la isla es «un Estado amenazado que no se rinde, que resiste, crea», frente a quienes hablan de que la isla es un «Estado fallido». Cuba es «un Estado, no lo duden, que vencera», agregó Díaz-Canel.

El presidente denunció «la agresión multidimensional» de Estados Unidos contra la isla, recordando la frustrada invasión por parte de exiliados cubanos (pero con respaldo estadounidense) de Bahía de Cochinos de 1961, de la que este viernes se cumplen 65 años.

Las palabras del presidente cubano se difundieron casi al unísono de la divulgación en el diario The Miami Herald de una encuesta en la cual el 79 % de la comunidad cubana en el sur de Florida dice respaldar una intervención militar de Estados Unidos en Cuba.

El sondeo apunta asimismo que un 36 % de los participantes que apoyaría una operación para derrocar al Gobierno cubano y un 38 % favorecería una intervención que combine el cambio de régimen con la respuesta a la emergencia humanitaria.

La víspera el diario estadounidense USA Today publicó que el Pentágono está intensificando sus planes de intervención militar en Cuba a la espera de órdenes directas del presidente de EE.UU., Donald Trump, para actuar.

El Departamento de Guerra respondió a EFE que no especularía sobre “escenarios hipotéticos” y que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y “permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente”.

El presidente de EE.UU. Donald Trump, dijo a inicios de esta semana que cree que su Gobierno puede centrarse en Cuba una vez que solvente la guerra contra Irán. EFE

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