Daniel Noboa impone toque de queda nocturno en 9 provincias y 4 municipios de Ecuador

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Quito, 20 abr (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes que, a partir del próximo 3 de mayo regirá el toque de queda nocturno en nueve de las 24 provincias del país, así como en cuatro municipios para endurecer la lucha contra el crimen.

La medida, que se aplicará desde las 23:00 horas hasta las 05:00 horas, se extenderá hasta el próximo 18 de mayo e incluye a la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

En marzo pasado ya hubo toque de queda nocturno en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, en las se repetirá la medida en mayo, según el anuncio de Noboa en X. EFE

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