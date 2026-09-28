De la Espriella anuncia contactos con el FMI por la crisis financiera de Colombia

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Bogotá, 27 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que ha ordenado a su Ministerio de Hacienda iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a la crisis en las finanzas públicas del país.

En una alocución retransmitida en televisión, el presidente explicó que ha dado «instrucciones claras» para establecer «conversaciones con el FMI para buscar una salida negociada a la crisis» que hereda su Gobierno.

«Saldremos adelante», zanjó De la Espriella sin dar más detalle de las posiciones con las que los representantes colombianos se citarán con el organismo multilateral que habitualmente presta a los Estados miembro a cambio de exigir medidas de ajuste y austeridad. EFE

jpm/rrt

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