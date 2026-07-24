De la Espriella califica como voto de confianza en Colombia la millonaria ayuda de CAF

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Medellín (Colombia), 24 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, calificó este viernes como un voto de confianza en el país y en su futuro Gobierno, que comenzará el 7 de agosto, el anuncio de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, de que financiará con 9.000 millones de dólares el desarrollo de la nación andina hasta 2030.

«El marco de financiamiento de 9.000 millones de dólares para los próximos años trasciende lo financiero, queridos amigos. Es un voto de confianza en Colombia, es un voto de confianza en el valiente pueblo colombiano que resistió y derrotó el 21 de junio a la tiranía», dijo De la Espriella en referencia a su victoria electoral.

El futuro mandatario asistió en Medellín al acto ‘CAF, un aliado estratégico de Colombia 2026-2030’, celebrado en la capital del departamento de Antioquia (noroeste), donde el presidente de ese banco, Sergio Díaz-Granados, anunció el millonario compromiso de financiación, sin precedentes en esa entidad. EFE

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