De la Espriella califica como voto de confianza en Colombia la millonaria ayuda de CAF

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Medellín (Colombia), 24 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, calificó este viernes como un voto de confianza en el país y en su futuro Gobierno, que comenzará el 7 de agosto, el anuncio de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, de que financiará con 9.000 millones de dólares el desarrollo de la nación andina hasta 2030.

«El marco de financiamiento de 9.000 millones de dólares para los próximos años trasciende lo financiero, queridos amigos. Es un voto de confianza en Colombia, es un voto de confianza en el valiente pueblo colombiano que resistió y derrotó el 21 de junio a la tiranía», dijo De la Espriella en referencia a su victoria electoral.

El futuro mandatario asistió en Medellín al acto ‘CAF, un aliado estratégico de Colombia 2026-2030’, celebrado en la capital del departamento de Antioquia (noroeste), donde el presidente de ese banco, Sergio Díaz-Granados, anunció el millonario compromiso de financiación, sin precedentes en esa entidad.

Según De la Espriella, la ayuda financiera de CAF «llega en el momento en el que Colombia más lo necesita» por el delicado problema de las finanzas públicas, con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB.

El presidente electo añadió que a partir del 7 de agosto, su Gobierno tendrá que «hacerle frente a enormes desafíos» representados en «una economía tremendamente debilitada, sus finanzas públicas gravemente lesionadas por la corrupción y regiones que durante muchísimo tiempo esperaron la presencia efectiva del Estado que nunca llegó».

«La Colombia que recibo está descompuesta por cuenta de la improvisación, la falta absoluta de rigor y las malas decisiones administrativas», añadió.

Para De la Espriella, el acuerdo para la financiación a Colombia con 9.000 millones de dólares, «no es un mero compromiso financiero, es una singularísima manifestación de confianza en la estabilidad que Colombia habrá de recuperar».

«Este acuerdo permitirá financiar las prioridades que harán posible la transformación de Colombia en una patria milagro (…) Gracias a ese acuerdo, avanzaremos en seguridad energética, infraestructura para la productividad, inclusión social y presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional», indicó.

El presidente electo aseguró además que su Administración será totalmente transparente con esos recursos porque «cada peso del erario tendrá que traducirse en bienestar para nuestra gente».

«Quiero que los colombianos tengan la tranquilidad de que estos recursos serán invertidos con absoluto rigor. No habrá espacio para el despilfarro, la improvisación ni la corrupción. Cada dólar terminará convertido en carreteras, en energía, en agua potable, en empleo y en oportunidades para nuestro pueblo», enfatizó.

De la Espriella, que ha prometido abandonar el centralismo y gobernar desde las regiones para acabar con el atraso de los territorios más apartados, tomó el título de un álbum del cantante Carlos Vives para señalar que esos pueblos «Nunca más serán ‘la tierra del olvido'».

En Colombia, donde cualquier acto suele comenzar con el himno nacional, esta vez se exhibió un video en el que el propio De la Espriella, aficionado al canto, interpreta una nueva versión de este símbolo patrio. EFE

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