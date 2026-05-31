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De la Espriella consolida primer lugar en Colombia con el 62,64 % de las mesas contadas

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Bogotá, 31 may (EFE).- El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se consolida en el primer lugar de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia al obtener 6.053.153 votos (44,21 %) con el 62,64 % de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional.

En segundo lugar aparece el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 5.615.891, que representan el 41,01 %, por lo que se perfila una segunda vuelta el 21 de junio entre estos dos candidatos. EFE

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