De la Espriella lidera la votación en Colombia con el 12,51 % de las mesas contabilizadas

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Bogotá, 31 may (EFE).- El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella lidera el conteo de votos de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia al obtener 814.783 papeletas (43,19 %) con el 12,51 % de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional.

En segundo lugar, muy cerca, aparece el senador de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, que obtiene en el conteo parcial 810.123 votos, equivalentes al 42,94 %.

La derechista Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, recibe en el conteo parcial 115.648 votos (6,13 %). EFE

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