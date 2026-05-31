De la Espriella lidera la votación en Colombia con el 33,69 % de las mesas contabilizadas

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Bogotá, 31 may (EFE).- El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella lidera el conteo de votos de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia al obtener 2.897.245 papeletas (44,35 %) con el 33,69 % de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional.

En segundo lugar aparece el senador de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, que obtiene en el conteo parcial 2.693.234 votos, equivalentes al 41,23 %.

La derechista Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, recibe parcialmente 420.151 votos (6,43 %), muy por debajo de lo que le vaticinaban las encuestas.

El cuarto ubicado es Sergio Fajardo, del partido Dignidad & Compromiso, con 250.554 votos (3,83 %) y en quinto, la sorpresa de la jornada, el radical de ultraderecha Santiago Botero, con 67.228 sufragios, que representan el 1,02 %.

Para estas elecciones fueron llamados a las urnas más de 41 millones de ciudadanos y dada la alta afluencia de votantes en algunos lugares se espera que supere el 54,9 % de la primera vuelta de los comicios de 2022. EFE

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