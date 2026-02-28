De la guerra de los 12 días a negociación y ultimátum: cómo se ha llegado al ataque a Irán

7 minutos

Redacción Internacional, 28 feb (EFE).- EE. UU. e Israel lanzaron este sábado un ataque conjunto contra Irán, que tiene lugar tras la última ronda de negociaciones esta semana y después del ultimátum para un acuerdo nuclear del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que supone una nueva escalada de un conflicto que se ha ido enquistando desde la guerra de los Doce Días en junio.

Trump, que el pasado 19 de febrero lanzó un ultimátum de diez días a Irán para un acuerdo nuclear, aseguró que el objetivo es «aniquilar» al régimen de los ayatolás.

Afirmó que los iraníes «nunca van a tener un arma nuclear» tras lanzar la operación militar, bautizada como ‘Furia Épica’ por Estados Unidos y ‘Rugido de León’ por Israel.

Mientras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto tiene el objetivo de «eliminar la amenaza existencial» del régimen iraní, que respondió con ataques con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait.

Aquí una cronología de los acontecimientos desde la guerra de los Doce Días hasta este sábado, pasando por las protestas ciudadanas en Irán:

La guerra de los Doce Días

13 junio 2025.- Israel bombardea instalaciones nucleares y militares en Irán y mata entre otros altos mandos al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mohamad Hosein Baqerí, y al jefe de la Guardia Revolucionaria Hossein Salami. También acaba con la vida de seis científicos nucleares.

Teherán responde con el lanzamiento de cientos de misiles balísticos interceptados por Israel con la ayuda de Washington.

La OIEA confirma que el ataque de Israel ha destruido la parte superior de la planta de Natanz, donde se producía uranio al 60% y de la infraestructura eléctrica, y señala la presencia de contaminación radiactiva y química dentro de las instalaciones.

15 junio.- Irán lanza la octava oleada de misiles contra Israel, que continúa golpeando estructuras energéticas iraníes. Netanyahu anuncia la muerte de dos altos cargos de la Guardia Revolucionaria en Teherán, e Irán reconoce la muerte de otros siete mandos de la Fuerza Aeroespacial .

17 junio.- Israel mata en un bombardeo en Teherán al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Ali Shadmani.

19 junio.- Israel informa de que ha destruido 200 lanzadores de misiles iraníes, dos tercios del total de los que dispone Irán.

21 junio.- Israel mata a cinco miembros de la Guardia Revolucionaria y asesina en su domicilio de Qom al científico nuclear Esaar Tabatabaei Qomsheh y a su esposa.

22 junio.- EE.UU. bombardea tres instalaciones nucleares en suelo iraní y Teherán responde al día siguiente con un ataque con misiles contra la base aérea estadounidense Al Udeid en Catar, interceptado con éxito por las defensas aéreas cataríes.

24 junio.- Trump anuncia la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel e Irán.

25 junio.- El Parlamento iraní aprueba suspender la cooperación con la OIEA.

Negociaciones con la OIEA

24 julio.- Se celebra en Estambul una ronda de negociaciones entre Irán y los tres países europeos conocidos como E3 -Alemania, Francia y Reino Unido- tras la amenaza europea de reactivar las sanciones contra Teherán.

29 agosto.- Los países del E3 dan 30 días para reimponer sanciones a Irán sobre su programa.

9 septiembre.- Tras cuatro rondas de conversaciones, Irán y la OIEA llegan a un acuerdo en el Cairo para reanudar las actividades de la organización en el país persa.

29 septiembre.- El Consejo de Seguridad de la ONU no extiende la suspensión de las sanciones contra Irán y la Unión Europea restablece las medidas contra Teherán.

7 octubre.- Irán afirma que la única solución es la negociación, después de que Netanyahu asegurase que Teherán está desarrollando misiles intercontinentales que pueden alcanzar Estados Unidos.

12 octubre.- Teherán suspende el acuerdo de cooperación con la OIEA por el retorno de las sanciones de la ONU.

20 noviembre.- Irán da por finalizado el acuerdo de septiembre con la OIEA tras la aprobación de una resolución en su contra de este organismo.

Protestas en Irán

28 diciembre.- Empiezan las protestas en Teherán por el deterioro de la situación económica con una marcha de comerciantes que echaron el cierre a sus negocios, entre ellos el Gran Bazar.

30 diciembre.- El Gobierno iraní reconoce la legitimidad de las protestas y promete reformas para preservar el poder adquisitivo.

2 enero 2026.- Trump amenaza a Irán con acudir al rescate de los manifestantes si las autoridades iraníes disparan contra ellos.

7 enero.- Reza Pahleví, el hijo del último sha, hace «un llamamiento a la acción» del pueblo iraní.

8 y 9 de enero.- Las protestas se extienden por todo el país y viven su momento culminante, mientras son reprimidas con dureza por el régimen, que restringe el acceso a internet.

11 de enero de 2026.- Trump considera acciones militares contra Irán.

12 de enero de 2026.- El Parlamento Europeo veta la entrada a sus sedes de diplomáticos y representantes de Irán por la represión.

14 enero.- La ONG Iran Human Rights eleva a 3.428 el número de manifestantes muertos y a miles el de heridos.

16 enero 2026.- Irán mantiene contacto con EE.UU. a través de Suiza.

22 de enero.- Las autoridades iraníes reconocen la muerte de 3.117 manifestantes. En días posteriores la ONG HRA eleva la cifra a 5.777.

Trump amenaza de nuevo a Irán

23 enero.- Trump asegura que Estados Unidos tiene una «flota enorme» dirigiéndose a aguas cercanas a Irán y advierte a Teherán de la necesidad de que cese la represión a los manifestantes.

28 enero.- El presidente estadounidense señala que la flota está lista para “cumplir su misión”. Irán responde que busca diálogo pero que se defenderá «como nunca antes» si se ve acorralado: atacará Tel Aviv, a objetivos de Estados Unidos y a los países que lo apoyen.

29 enero.- La UE incluye a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas.

2 febrero.- Estados Unidos, con una flota militar en el Mar Arábigo cerca de las costas iraníes encabezada por el USS Abraham Lincoln, completa su mayor despliegue en Oriente Medio desde la invasión de Irak.

6 febrero.- Encuentro en Omán entre Irán y EE.UU., el primero desde la guerra de los Doce Días, en Omán. Irán asegura que no renunciará al enriquecimiento de uranio y se niega a dialogar sobre su programa de misiles.

17 febrero.- Segunda ronda de negociaciones en la Embajada de Omán en Ginebra (Suiza): Teherán se muestra dispuesto a diluir su uranio altamente enriquecido a cambio de un alivio económico.

19 febrero.- Trump lanza un ultimátum de 10 días a Irán para un acuerdo nuclear.

23 febrero 2026.- Primera sentencia a muerte en Irán por las protestas.

24 febrero.- Irán realiza maniobras militares en el sur del país.

26 febrero.- Tercera ronda de negociaciones indirectas en Ginebra, en la que el mediador habla de avances «significativos». Ambas partes deciden tener un nuevo encuentro.

27 febrero.- Trump dice que no le gusta cómo está negociando Irán pero que aún no ha decidido nada.

28 febrero.- El Ejército israelí ataca Irán. Se cumple la promesa de los diez días.

