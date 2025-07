Debbie Harry, la eterna «Blondie», cumple hoy 80 años

Nueva York, 1 jul (EFE).- La cantante Debbie Harry, que alcanzó fama mundial como «Blondie» a fines de los años setenta, cumple hoy 80 años en los que ha podido mantenerse bien que mal en la industria de la música, viajando del punk al pop y al rap, y haciendo sus pinitos también en el cine, con preferencia por el género del terror.

Hasta 2023, a sus 77 años, fue cabeza de cartel en el Festival de Coachella, y aunque no se prodiga entre las ‘socialités’ de la Gran Manzana, ha prometido que este cumpleaños será de rompe y rasga.

Deborah Ann Harry, hija adoptada, creció en Nueva Jersey, y ya de adolescente llamaba la atención por su físico -llegó a ser ‘conejita’ de Playboy-, pero en algún momento supo sacar partido de esa admiración carnal y adoptó por nombre artístico el de ‘Blondie’ (rubita).

Fue en 1974, con 29 años, cuando formó su grupo con el nombre de Blondie, que también fue el título de su primer álbum aparecido dos años más tarde. Parecía uno más de los grupos masculinos con chica cantante tan en boga entonces, pero Debbie aportaba un cierto aire canalla que abrió las puertas a su grupo al mítico CBGB, la cuna del punk neoyorquino en el East Village.

Aún hoy en día, frente las cenizas de lo que fue el CBGB (hoy convertido en una boutique anodina de ropa alternativa) queda en pie como reclamo turístico un enorme mural de Debbie Harry en los años más creativos del punk, el garage y el new wave neoyorquino.

Aquellos primeros tres álbumes de Blondie entre 1976 y 1980, dieron a Debbie Harry sus mayores éxitos, mucho más pop que punk: «Heart of Glass», «Call me» o «One way or another», pero después vinieron varios años de una carrera más bien discreta que solo resucitó momentáneamente con «Maria», grabado en 1999.

Pero de un modo u otro, Blondie siguió viviendo de la música y del mito: sin haberse sumado nunca al punk con el furor de Pattie Smith, por ejemplo, siempre mantuvo un pie en la música comercial y otro en la transgresión. De ella escribió Vogue: «Su estilo está hecho a partes iguales de punk y glamour, combinando piezas como faldas de licra, vestidos de lentejuela o chaquetas de flecos».

La vida y la carrera musical de Debbie Harry ha estado inextricablemente unida a la del músico Chris Stein, cofundador de Blondie -pero ni la mitad de célebre que ella-, con quien ha tenido una relación de idas y venidas, que no excluyó algunas experiencias lésbicas a las que ella se refirió sin rubor mucho tiempo después.

En una reciente entrevista con The Times sobre si tenía una nueva pareja, Debbie exlamó: «Dios me libre, ¡no! Me aterrorizaría. Bueno, estoy de broma, pero de veras no creo (que tener una relación) sea posible».

Debbie sabe que durante toda su carrera ha sido un ícono de la moda (y sexual), y en una entrevista con Vanity Fair reconocía haber recurrido a la cirugía plástica varias veces: «Tal vez me hace feliz, o más segura. Fue simplemente algo que creí necesario en su momento. Yo quería trabajar, y el ‘show business’ tiene mucho que ver con ser una mujer atractiva… Así que si quieres estar en el candelero, pues hazlo.» EFE.

