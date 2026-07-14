Defensa de Juan Orlando Hernández buscará que enfrente en libertad su proceso en Honduras

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Tegucigalpa, 14 jul (EFE).- La defensa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) afirmó este martes que solicitará que este afronte en libertad el proceso judicial por presunto fraude y lavado de activos, al considerar que su regreso voluntario al país demuestra que no existe riesgo de fuga.

La abogada Angie Colindres, integrante del equipo jurídico de Hernández, indicó que los defensores se preparan para la audiencia de declaración de imputado programada para el próximo 3 de agosto, días después de la llegada del expresidente a Honduras el 26 de julio, según él mismo anunció.

En esa audiencia Hernández conocerá de manera formal los cargos que le atribuye el Ministerio Público (Fiscalía), sus derechos constitucionales y la medida cautelar que determine el juez, explicó la abogada.

«El expresidente Juan Orlando Hernández quiere estar en el país, quiere estar con su familia, quiere enfrentar este proceso, pero lo quiere enfrentar también en libertad», afirmó Colindres en declaraciones al canal de televisión Hable Como Habla (HCH) en Tegucigalpa.

La abogada señaló que argumentarán ante el magistrado la inexistencia de peligro de fuga, debido a que Hernández solicitó regresar a Honduras mediante una presentación voluntaria después de recuperar su libertad en Estados Unidos.

Hernández fue indultado a finales de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la condena de 45 años de prisión impuesta en junio de 2024 por una corte de Nueva York por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Hernández, que gobernó Honduras por dos mandatos consecutivos, desde enero de 2014 hasta enero de 2022, comparecerá ante la justicia por el presunto desvío de recursos estatales para financiar su campaña política en 2013, en una causa derivada del caso de corrupción conocido como ‘Pandora II’, que involucra también al expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014), así como a exdiputados, empresarios y particulares.

Según las investigaciones de la Fiscalía, los acusados conformaron entre 2010 y 2013 una red de corrupción que facilitó el desembolso de más de 288 millones de lempiras (unos 10,8 millones de dólares) a favor de dos fundaciones.

La defensa adelantó asimismo que buscará un «sobreseimiento definitivo» para Hernández, aunque precisó que esa petición será planteada en el momento procesal oportuno, durante la audiencia inicial.

«Creemos en la inocencia de nuestro representado y lo vamos a demostrar en los órganos de justicia», enfatizó la abogada.

Hernández regresará a Honduras tras haber sido extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde fue declarado culpable por narcotráfico antes de recibir el beneficio presidencial del indulto. EFE

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