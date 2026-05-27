Delcy Rodríguez a EE.UU. y Europa: «No le tengan miedo a una Venezuela libre de sanciones»

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Caracas, 27 may (EFE).- La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, instó este miércoles a Estados Unidos y a Europa, entre otros, a que «no le tengan miedo a una Venezuela libre de sanciones», medidas que Washington ha flexibilizado en los últimos meses de acercamientos y reanudación de relaciones con Caracas.

En un acto en el estado Anzoátegui (este) transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria aseguró que su Gobierno, que encabeza tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado enero, no descansa en la agenda diplomática con EE.UU., Europa y los Gobiernos que impusieron sanciones a su país. EFE

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