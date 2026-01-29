Delcy Rodríguez designa a nueva vicepresidenta de Ciencia, Tecnología y Salud en Venezuela

Caracas, 28 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este miércoles a Isabel Iturria como nueva vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud en sustitución de Gabriela Jiménez, quien se desempeña como ministra para Ciencia y Tecnología.

A través de su cuenta de X, Rodríguez se refirió a Iturria, también directora del Hospital Cardiológico Infantil, como una «reconocida médica venezolana», quien, subrayó, se tituló con mención «magna cum laude» en la Universidad Central de Venezuela, la principal del país.

«Con su amplia experiencia, profesionalismo y capacidad de gestión, impulsará las políticas científicas, de salud y ecología orientadas al bienestar de nuestro pueblo», auguró la presidenta encargada, quien ocupa el cargo luego de que Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Más temprano, Rodríguez anunció la creación de una oficina para la defensa y seguridad cibernética del país y encargó a Jiménez para esta tarea.

Desde el pasado 5 de enero, cuando asumió como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete de ministros, entre ellos la designación de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Maduro.

Además, designó al filósofo y escritor Miguel Ángel Pérez Pirela como ministro de Comunicación y al capitán Juan Escalona en el Despacho de la Presidencia.

También, nombró al general Gustavo González López, sancionado por Estados Unidos en 2015 por presuntas violaciones de derechos humanos, como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).EFE

