Delcy Rodríguez designa al ministro Pérez Pirela como nuevo vicepresidente de Comunicación

2 minutos

Caracas, 6 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este viernes al actual ministro de Comunicación, el filósofo Miguel Pérez Pirela, como nuevo vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo.

«Con fuerza renovadora, él está llamado a impulsar nuestra diversidad cultural y fortalecer la identidad nacional en aras del encuentro de los venezolanos», aseguró Rodríguez en su canal de Telegram.

De esta forma, Pérez Pirela pasa a ocupar la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación en sustitución de Freddy Ñáñez, a quien Rodríguez también destituyó como ministro de Comunicación y ahora está al frente del Ministerio de Ecosocialismo (Medioambiente).

Estas designaciones se suman a más de una decena de cambios ministeriales y de Gobierno anunciados previamente, incluyendo el nombramiento como ministro del Despacho de la Presidencia del capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta encargada el pasado 5 de enero ante la Asamblea Nacional (Parlamento), que dirige su hermano, el diputado Jorge Rodríguez, dos días después de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación en Caracas.

Desde entonces, el Gobierno encargado ha iniciado un proceso «exploratorio» para retomar relaciones con Estados Unidos, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.EFE

