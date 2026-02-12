Delcy Rodríguez no renunció al PSUV recientemente, es un video antiguo

Bogotá, 12 feb (EFE).- Es falso que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya anunciado recientemente su renuncia al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aunque así lo señalan publicaciones en redes sociales que difunden unas imágenes grabadas en 2018, en las que Rodríguez anunciaba su retiro de ese movimiento político. No existen rastros de anuncios recientes en ese sentido.

En redes sociales como Facebook, Instagram y X circula la transmisión de un noticiero en la que aparece Rodríguez rodeada de periodistas, anunciando su renuncia al PSUV, el partido político fundado por el fallecido mandatario de Venezuela, Hugo Chávez.

«Quienes en algún momento tuvimos algún tipo de militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela, o en cualquier otro, hemos renunciado a nuestra militancia para incorporarnos plenamente al movimiento Somos Venezuela», se le escucha decir a Rodríguez.

El material se difunde junto a comentarios que señalan a la presidenta encargada de haber traicionado a Nicolás Maduro y de querer instaurar el «Rodriguizmo» junto a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento).

«Delcy confirma que ella siempre ha sido una infiltrada dentro del chavismo y junto a su hermano Jorge Rodríguez quieren desaparecer al chavismo para instaurar el Rodriguizmo (sic)», señala un internauta que difunde la secuencia.

HECHOS: Las imágenes que circulan en línea no son actuales, en realidad corresponden a un anuncio realizado por Delcy Rodríguez en 2018, cuando se sumó a un movimiento político impulsado por Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales de ese año. No existen rastros de un anuncio en el que la presidenta encargada anuncie su salida del PSUV.

Un video publicado en 2018

En primer lugar, una búsqueda inversa de imágenes conduce al material original, un video publicado el 8 de febrero de 2018 por la cadena Globovisión en su perfil de YouTube, en el que Rodríguez, para ese entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, anunciaba ante la prensa su renuncia al PSUV.

La declaración de Rodríguez sobre su salida de ese partido puede verse a partir del minuto 4:46 del mencionado video.

De acuerdo con diferentes registros de medios locales, Rodríguez renunció a este partido para dirigir el Movimiento Somos Venezuela, un partido político lanzado por Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

Tras los comicios, Rodríguez regresó al Partido Socialista Unido de Venezuela en octubre del mismo año, según indican reportes de prensa local.

Un anuncio sin rastros

Por otra parte, no existen rastros de declaraciones recientes en las que Rodríguez haya anunciado su renuncia al PSUV, ni en las que se reseñen sus intenciones de hacerlo, como lo prueban diferentes búsquedas en medios de comunicación locales e internacionales.

Tampoco hay rastros de este anuncio en los archivos de la Agencia EFE.

En conclusión, es falso que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya anunciado recientemente su renuncia al Partido Socialista Unido de Venezuela. El material que circula en línea corresponde a un anuncio realizado en 2018 durante la campaña electoral para los comicios presidenciales de ese año. No hay rastros de las supuestas declaraciones en medios de comunicación locales ni internacionales. EFE

