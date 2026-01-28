Delcy Rodríguez pide a los militares y policías defender el «futuro y la paz» de Venezuela

Caracas, 28 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles a los militares y policías defender el «futuro y la paz» del país, luego de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los órganos de seguridad ciudadana le juraran lealtad tras ser reconocida como comandante en jefe.

«Se los pido: Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismos de seguridad ciudadana, a mi mando, y les digo al mando también del pueblo venezolano (…) vamos a vencer, vamos juntos a defender el futuro y a garantizar la paz duradera», manifestó Rodríguez durante en el Patio de Honor de la Academia Militar, ubicada en el Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país, y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

