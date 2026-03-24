Delta suspende trato prioritario a congresistas de EE.UU. en aeropuertos debido al caos

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Nueva York, 24 mar (EFE).- La aerolínea Delta suspendió temporalmente el trato especial que da a los congresistas en sus terminales debido a la gran cantidad de personas varadas en los aeropuertos de Estados Unidos por la ausencia o renuncia de empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La merma en empleados de la TSA se debe a que desde febrero no cobran su salario debido a que aún no se aprueba el nuevo presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a la TSA.

«Debido al impacto en los recursos derivado del prolongado cierre del Gobierno, Delta suspenderá temporalmente los servicios especiales para los miembros del Congreso», indicó la aerolínea a EFE.

Además, en declaraciones escritas, explicó que después de la seguridad, la prioridad número uno de Delta «es cuidar de nuestros empleados y clientes» lo que asegura «se ha vuelto cada vez más difícil en el contexto actual».

Las imágenes de largas colas en los principales aeropuertos del país han ocupado titulares en medios y abarrotado las redes sociales, lo que llevó al presidente, Donald Trump, a enviar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) a esas instalaciones.

Según la agencia federal, más de 400 de sus trabajadores de la TSA han renunciado.

En ese contexto, Delta hizo un alto a la prioridad en servicios que reciben los congresistas y, según esta empresa, eso incluye acompañamiento en el aeropuerto y servicios de porteros con uniforme rojo.

«Los miembros del Congreso serán tratados como cualquier otro pasajero en función de su respectivo estatus SkyMiles», afirmó Delta.

En las últimas horas de este martes, el Senado ha logrado avances, de cara a alcanzar un acuerdo que permita financiar al Departamento de Seguridad Nacional y poner fin al cierre parcial que ha provocando los retrasos y el caos en muchos aeropuertos. EFE

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