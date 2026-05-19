DEME y Jan De Nul presentan en Argentina oferta económica idéntica por la hidrovía

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Buenos Aires, 19 may (EFE).- Las belgas Jan De Nul y Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) presentaron ofertas económicas idénticas en el proceso de licitación en Argentina para la concesión de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, clave para la salida de cargas de cinco países suramericanos hacia el Atlántico.

Según informó el Ministerio de Economía argentino, la oferta económica presentada este martes tanto por Jan De Nul como por DEME fue de una tarifa de 3,80 dólares por tonelada registrada neta, lo que reduce en 50 centavos el peaje actual.

«Ahora resta evaluar el puntaje final de cada una en función de su puntaje técnico y la cotización», indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.

El actual proceso para adjudicar a un operador privado la concesión por peaje de la Vía Navegable Troncal (VNT) -más conocida como hidrovía Paraná-Paraguay- se lanzó en diciembre de 2025.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) de Argentina otorgó 66,2 puntos a la propuesta técnica de Jan de Nul -presentada en sociedad con la firma argentina Servimagnus- y 42,14 puntos a la de DEME.

» Concluida la evaluación económica, la ANPYN avanzará, tal como está planificado, a la adjudicación y a la firma del contrato de concesión, que contempla una inversión estimada en torno a los 10.000 millones de dólares», indicó el comunicado.

Este es el segundo proceso de licitación para la concesión de la hidrovía que impulsa el Gobierno del presidente argentino Javier Milei, después de que el primero, lanzado en noviembre de 2024, fuera declarado nulo en febrero de 2025 ante la presentación de una sola oferta, la de DEME, a la que el Ejecutivo acusó en ese momento de intentar sabotear el proceso, algo que la compañía negó.

Durante la primera -y fallida- licitación circularon en la opinión pública acusaciones contra el Gobierno de Milei sobre el supuesto direccionamiento del concurso en favor de Jan De Nul, algo que esta empresa y el Ejecutivo negaron.

El pasado viernes, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Argentina emitió un dictamen en el que detalló irregularidades administrativas detectadas en el actual procedimiento de licitación que, según advirtió, eventualmente podría derivar en «responsabilidades penales».

En su comunicado de este martes, el Gobierno afirmó que las empresas no presentaron impugnaciones ni cuestionaron los requerimientos del pliego de licitación, «lo que ratifica la transparencia y solidez del procedimiento».

El pliego de licitación proyecta para la empresa que gane la licitación un ingreso promedio de 618,6 millones de dólares anuales durante el período base de concesión de 25 años.

La VNT, de 1.635 kilómetros, constituye el cauce de salida al Atlántico del 80 % de las exportaciones argentinas -principalmente granos y derivados- y de cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

La concesión de la hidrovía estuvo por 25 años en manos de un consorcio integrado por Jan De Nul y la argentina Emepa, hasta que en septiembre de 2021, tras caducar el contrato, el Estado argentino se hizo cargo de la administración de la VNT, contratando en forma directa a Jan De Nul para la ejecución de las tareas de dragado y balizamiento. EFE

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