Denuncian al presidente electo de Colombia por presunto hostigamiento a firmantes de paz

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Bogotá, 15 jul (EFE).- La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, denunció penalmente este miércoles al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir contra el exjefe de las FARC Rodrigo Londoño y los firmantes del acuerdo de paz de 2016.

La denuncia presentada ante la Fiscalía sostiene que las manifestaciones públicas de De la Espriella «incrementan el riesgo» para los excombatientes en proceso de reincorporación y constituyen una forma de estigmatización contra quienes se acogieron al acuerdo.

La acción judicial responde al anuncio hecho el pasado lunes por De la Espriella de que, cuando asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, eliminará el cargo del alto comisionado para la Paz y desmontará lo que calificó como un «perverso sistema de impunidad».

En ese pronunciamiento, el futuro mandatario cuestionó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) autorizara un viaje de Londoño a España y aseguró que el antiguo jefe de las FARC «merece estar preso de por vida», además de criticar que Pilar Rueda Jiménez, esposa del senador y excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda, trabaje en ese tribunal.

Cuartas también pidió a la Fiscalía investigar las expresiones de De la Espriella dirigidas contra Rueda, al considerar que podrían constituir violencia política de género.

En un mensaje publicado en X, la funcionaria aseguró que las declaraciones del presidente electo «representan una amenaza» para la implementación del acuerdo de paz y afirmó que agotará «todas las instancias» para que respete la justicia transicional pactada en ese acuerdo.

La denuncia fue presentada antes de la posesión de De la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto, fecha a partir de la cual quedará amparado por el fuero constitucional que ampara al presidente de la República. EFE

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