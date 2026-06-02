Denuncian la muerte de 15 caimanes en Colombia por presunta negligencia del Gobierno

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Bogotá, 2 jun (EFE).- Al menos 15 caimanes llaneros murieron en tres centros de custodia de Colombia tras meses sin recibir suficiente alimento y en medio de condiciones de hacinamiento, una situación que había sido advertida al Ministerio de Ambiente desde hace un año, denunció este martes la senadora Andrea Padilla.

«En un oficio del 19 de mayo del 2025, la Universidad Nacional le informa (al Ministerio de Ambiente) de la situación crítica que enfrentan los caimanes por falta de alimento», aseguró la senadora animalista, quien agregó que hay 350 individuos en la Estación Roberto Franco, el parque Merecure y la Universidad de los Llanos, que «tienen comida hasta septiembre y enfrentan una situación crítica de hacinamiento».

De acuerdo con la denuncia, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), que funciona como máxima autoridad ambiental en el departamento de Meta (centro) donde se encuentran estos centros de custodia, confirmó el 5 de diciembre del año pasado el «riesgo crítico que enfrentaban los caimanes».

Padilla explicó que la Estación Roberto Franco dejó de recibir comida durante 15 días, mientras que el parque agroecológico Merecure permaneció 70 días sin ayuda y la Universidad de los Llanos estuvo 90 días sin recibir alimentos para estos reptiles.

Cormacarena informó que los caimanes sufrían «infecciones respiratorias, cuadros agudos de deficiencia de tiamina en neonatos, estrés térmico por exposición directa al sol, falta de cobertura de sombra y delgadez extrema» a raíz de falta de alimento y el hacinamiento severo, ya que hasta 18 ejemplares compartían un mismo estanque.

La senadora contó que, luego de esas primeras denuncias, se hicieron cuatro visitas más en febrero, marzo y mayo de este año en las que «confirmaron que se mantenía la situación crítica» porque la Universidad de los Llanos «dejó de darles alimento con el argumento de que no tenían la obligación legal ni financiera para destinar recursos a predios ajenos a la universidad».

Esto provocó la muerte de 15 caimanes, entre ellos tres crías, en una población perteneciente al caimán llanero, una especie catalogada en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido a la caza histórica y la alteración de su hábitat en la cuenca del Orinoco, compartida por Colombia y Venezuela.

Poco antes de esta denuncia, el pasado miércoles el Ministerio de Ambiente convocó para el próximo 22 de junio al Comité Coordinador para la Categorización de Especies Silvestres Amenazadas para tratar la conservación de esta especie.

«El caimán llanero es una especie prioritaria para la biodiversidad del país. La prioridad del Gobierno Nacional es fortalecer las acciones para su conservación y avanzar en rutas técnicas y científicas que permitan proteger esta especie emblemática», señaló la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, en un comunicado.

La cartera ambiental sostuvo que actualmente avanza la primera fase del proceso de liberación y recuperación del caimán en la jurisdicción de Cormacarena como parte de una ruta de repoblamiento de la especie en sus hábitats naturales. EFE

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