Denuncias por obstáculos para abortar en Argentina crecieron un 300 % en 2025, según AI

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Buenos Aires, 27 may (EFE).- Las consultas y denuncias por obstáculos para acceder al aborto en Argentina aumentaron un 300 % en 2025 respecto del año anterior, según un informe difundido este miércoles por Amnistía Internacional (AI), que alertó sobre un «alarmante deterioro» en el acceso a este derecho reconocido por ley en el país sudamericano desde 2020.

En la antesala del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se observa este jueves, 28 de mayo, la organización publicó un estudio en el que alertó sobre el significativo aumento de la cifra de denuncias recibidas el año pasado: fueron 406, en comparación con las 102 del año anterior.

El informe señala que la falta de insumos, los recortes y el retiro del Estado nacional de políticas de salud sexual y reproductiva desde el inicio del mandato del presidente Javier Milei en diciembre de 2023 han trasladado el coste del acceso al aborto a las personas gestantes.

La organización agregó que más de la mitad de las provincias argentinas reportaron escasez de misoprostol y que casi todas registraron desabastecimiento de mifepristona, medicamentos utilizados para abortos seguros.

Según datos oficiales citados en el informe, en 2025 hubo 191 llamados a la línea telefónica de salud sexual del Ministerio de Salud nacional por falta de insumos.

«Cuando ese acceso queda sujeto a la capacidad de cada jurisdicción, las mujeres y personas gestantes en situación de mayor vulnerabilidad quedan más expuestas a abortos inseguros y a riesgos para su salud y su vida», afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

El documento indica, además, que mujeres y personas gestantes fueron informadas en centros de salud públicos de que debían comprar por su cuenta la medicación, cuyos precios pueden alcanzar los 300.000 pesos (unos 210 dólares).

Amnistía reveló casos de personas que consideraron pedir préstamos y endeudarse para acceder a una práctica que la ley garantiza de manera gratuita.

El informe identifica a la provincia de Salta (norte) como uno de los casos más críticos: casi la mitad de todos los llamados registrados por falta de insumos correspondieron a esa jurisdicción.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) argentina cumplió 5 años el pasado diciembre. Según los últimos datos oficiales, entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 mujeres accedieron a abortos seguros.

Numerosas organizaciones locales y regionales denuncian que desde el inicio del Gobierno de Milei, quien ha expresado en numerosas ocasiones su oposición a la ley, los obstáculos para acceder a la IVE son cada vez más frecuentes. EFE

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