Deportes Tolima elimina al último campeón y pone un pie en la final de la liga colombiana

Bogotá, 29 nov (EFE).- Deportes Tolima puso un pie en la final de la Liga colombiana al vencer por 1-0 al Independiente Santa, campeón del pasado torneo, que ha anticipado así su baja de la lucha por el nuevo título en la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales.

Un gol agónico del delantero Adrián Parra sentenció el partido en la ciudad de Ibagué.

El Tolima, dirigido por Lucas González, lidera el Grupo B con 10 puntos, seguido con 7 por Atlético Bucaramanga, que hoy recuperó sus opciones de luchar por la clasificación al derrotar por 0-2 a Fortaleza en Bogotá.

Justamente Fortaleza e Independiente Santa Fe terminaron la jornada con 3 unidades y quedaron eliminados a falta de dos jornadas para el cierre de los cuadrangulares.

En el estadio Manuel Murillo Toro, el Tolima empezó a sufrir porque perdió por lesión al portero uruguayo Cristopher Fiermarín al minuto 8 y en su reemplazo ingresó el brasileño Neto Volpi.

El partido estuvo muy parejo, con oportunidades en las dos porterías, pero Santa Fe tuvo que remar contracorriente desde el minuto 76 por la expulsión, por doble amonestación, del volante Ewil Murillo.

Cuando parecía que los visitantes iban a aguantar para llevarse un punto y mantenerse vivos en el campeonato, el equipo local logró abrir el marcador al minuto 94 cuando el centrocampista Juan Pablo Torres filtró un pase para que Parra, en el mano a mano, venciera la resistencia del portero Andrés Mosquera Marmolejo.

En el otro juego de la jornada, el Atlético Bucaramanga se llevó la victoria 0-2 sobre Fortaleza con anotaciones de los argentinos Luciano Pons y Fabián Sambueza.

Los locales tuvieron que jugar casi todo el partido con nueve futbolistas por las expulsiones del central Luis Escorcia al 17 y del lateral Jonathan Marulanda al minuto 45, mientras que los ganadores terminaron el partido con 10 porque el defensor Aldair Gutiérrez recibió dos tarjetas y fue expulsado al minuto 81.

Con los resultados de este sábado, el Tolima puede conseguir la clasificación si la próxima semana se lleva, por lo menos, un punto de su visita al Atlético Bucaramanga.

Entre tanto, la cuarta jornada de los cuadrangulares continuará el domingo y el lunes con los partidos Grupo A.

Por un lado, el Junior recibirá el domingo al Atlético Nacional, en el partido que se disputará el liderato, mientras que el lunes el Deportivo Independiente Medellín jugará en casa contra el América de Cali. EFE

