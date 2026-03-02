Desalojada la embajada de EE.UU. en Jordania por una «amenaza»

1 minuto

Washington, 2 mar (EFE).- La embajada de EE.UU. en Jordania ha sido desalojada este lunes debido a una «amenaza» no especificada en un momento marcado por los intentos de asalto contra intereses del país norteamericano en diferentes países tras los ataques lanzados contra Irán por el Gobierno del presidente Donald Trump.

«Por precaución, todo el personal de la embajada de Estados Unidos abandonó temporalmente el recinto de la embajada debido a una amenaza», explicó en su página web la legación situada en Amán, sin añadir más detalles.

Desde que el sábado EE.UU. e Israel lanzaran la operación Furia Épica contra Irán y acabaran con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y otros altos cargos del Gobierno iraní, embajadas y bases militares estadounidenses en Oriente Medio han estado en situación de alerta debido a los misiles y drones lanzados por Teherán a modo de respuesta.

A su vez, manifestantes en países como Pakistán e Irak han intentado marchar hacia embajadas y consulados estadounidenses o directamente asaltarlos en represalia por los bombardeos contra Irán, lo que ha deparado duros enfrentamientos con la policía. EFE

asb/mgr