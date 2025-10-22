Descubren granito gigante oculto bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental

2 minutos

Londres, 22 oct (EFE).- Una investigación dirigida por el instituto de investigación British Antarctic Survey (BAS, en inglés) ha descubierto la presencia de granito gigante de más de 100 kilómetros oculto bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental.

Las rocas de granito rosado presentes en los picos volcánicos de las montañas Hudson, en la Antártida Occidental, revelaron un cuerpo de granito de aproximadamente la mitad del tamaño de la región británica de Gales, en el Reino Unido, y 7 kilómetros de espesor, debajo del glaciar Pine Island, informó este miércoles el instituto británico en un comunicado.

El grupo de investigadores del BAS dataron los granitos mediante desintegración radiactiva de elementos encerrados en cristales microscópicos y descubrieron que las rocas se formaron hace unos 175 millones de años, durante el Jurásico, pero necesitaron más pruebas para obtener evidencias de cómo las rocas habían llegado hasta esas montañas.

En este sentido, el BAS realizó mediciones de gravedad con aeronaves que volaban sobre la región y éstas revelaron una «señal geológica inusual» debajo del glaciar, que coincidía con el rastro de un posible granito enterrado.

«Al combinar la datación geológica con los estudios de gravedad, no solo hemos resuelto el misterio sobre el origen de estas rocas, sino que también hemos descubierto nueva información sobre cómo fluyó la capa de hielo en el pasado y cómo podría cambiar en el futuro», dijo el autor principal de la investigación y geofísico en el BAS, Tom Jordan, en la nota.

En las últimas décadas, la región del glaciar de Pine Island ha experimentado una de las pérdidas de hielo más rápidas de la Antártida, por lo que el instituto confía en que este hallazgo pueda «arrojar luz» sobre los procesos actuales y mejorar los modelos informáticos que se utilizan para proyectar el aumento del nivel del mar en todo el mundo. EFE

rb/vg/crf