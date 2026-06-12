Despiden a la niña cuyo presunto asesinato conmocionó a Francia

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La pequeña localidad de Fleurance, en el suroeste de Francia, despidió este viernes a Lyhanna, una niña de 11 años cuyo presunto asesinato a manos de un hombre con denuncias por pederastia desató una ola de indignación nacional.

Bajo un sol radiante, el coche fúnebre blanco hizo su entrada en el cementerio de este pueblo rural de 6.000 habitantes a inicios de la tarde, seguido por varios centenares de personas, constataron periodistas de AFP.

El féretro azul con los restos de Lyhanna fue transportado por los empleados de una funeraria hasta el lugar de su inhumación, donde solo estaba su familia. El resto de personas se reunieron frente a un atril y un retrato de la niña.

«No nos despedimos de un símbolo, de una lucha, sino de una niña de once años y medio: Lyhanna», declaró el alcalde de Fleurance, Grégory Bobbato, quien subrayó la «lección de dignidad» de sus padres «en el momento de afrontar lo peor».

El cadáver de Lyhanna apareció el 4 de junio en un silo agrícola abandonado cercano a Fleurance, tras permanecer desaparecida desde el 29 de mayo, y los investigadores apuntan a la responsabilidad de Jérôme B., de 41 años y padre de una amiga suya.

La inquietud se tornó en indignación cuando se conoció que este hombre tenía denuncias previas por pederastia, pero ninguna condena. Además, cuando fue detenido, la fiscalía investigaba una presentada en agosto de 2025, aunque nunca lo detuvo ni lo interrogó.

Miles de personas protestaron en Francia contra los fallos en el sistema judicial y el gobierno del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, está bajo presión, entre críticas a la falta de medios para la justicia y la protección de la infancia.

En Fleurance, donde las banderas ondeaban a media asta, decenas de ramos de flores, velas y peluches yacían al pie de un cedro ante el centro de secundaria Hubert-Reeves, donde la niña fue vista por última vez subiendo al auto del principal sospechoso.

Sandy Lannes enciende todas las noche estas «velas por Lyhanna». «Es importante. Espero que no caiga en el olvido con el Mundial», agrega esta madre de dos hijos y abuela de tres nietos, «cuatro de ellos niñas».

Las autoridades no han informado por ahora sobre las causas de la muerte de la niña ni si fue agredida sexualmente. Jérôme B., en detención preventiva, está acusado de momento de secuestro.

Casi 150 asociaciones y sindicatos convocaron una gran manifestación el sábado 4 de julio para reclamar una «ley integral» contra la violencia machista y contra los menores, propuesta por un centenar de diputados a finales de 2025 y nunca debatida.

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