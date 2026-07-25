Detenida en Azores una mujer condenada en Brasil por tortura y secuestro

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Lisboa, 25 jul (EFE).- La Policía Judicial (PJ) portuguesa detuvo en el archipiélago de las Azores a una mujer de 48 años buscada por las autoridades de Brasil para cumplir una condena de 17 años y seis meses de prisión por delitos equivalentes en Portugal a tortura, secuestro agravado y asociación criminal.

La arrestada fue localizada por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Azores en en la isla de São Miguel, en cumplimiento de una orden de detención internacional emitida por las autoridades judiciales brasileñas, según informó este sábado la PJ en un comunicado.

Los hechos por los que fue condenada ocurrieron entre marzo de 2012 y agosto de 2014 en un centro de tratamiento y rehabilitación para personas con dependencia del alcohol y las drogas en el estado brasileño de Santa Catarina.

De acuerdo con la investigación, la mujer, copropietaria y representante legal de la institución, permitió que varios internos fueran privados ilegalmente de libertad mediante confinamientos que superaban los quince días.

La condena también se basa en que no adoptó las medidas necesarias para impedir actos de violencia física y psicológica contra los usuarios del centro, prácticas que, según las autoridades brasileñas, eran utilizadas como forma de castigo ilegítimo dentro de los procedimientos disciplinarios de la institución.

La detenida, cuya identidad no ha sido facikitada, será puesta a disposición del Tribunal de Apelación de Lisboa, que decidirá las medidas cautelares que se le impondrán mientras se tramita el correspondiente procedimiento de extradición a Brasil. EFE

mf/rcf