Detenida una banda que engañó a mil trabajadores de Colombia y Perú en España y Portugal

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Madrid, 13 abr (EFE).- Fuerzas de seguridad españolas y portuguesas han desarticulado una organización de brasileños que captó más de un millar de trabajadores extranjeros, fundamentalmente de Colombia y Perú, para ofrecerles falsas oportunidades laborales como soldadores en Portugal.

Cinco personas fueron detenidas en la provincia española de Barcelona, de las que dos cumplen ya prisión provisional, según informó este lunes la Policía española.

El líder de la red fue apresado en Emiratos Árabes Unidos por una orden internacional de detención emitida a través de Interpol.

Las víctimas abonaban hasta 300 euros (350 dólares) por los trámites que, en muchos casos, no se materializaban; carecían de cobertura de la Seguridad Social y trabajaban sin las medidas de protección adecuadas, lo que causó accidentes laborales.

La investigación comenzó en mayo de 2025 cuando se detectaron varias empresas portuguesas que ofrecían personal de soldadores cualificados a otras españolas del sector metalúrgico.

Una vez que aceptaban la supuesta oferta laboral, los trabajadores se trasladaban a España, donde eran informados de que el empleo finalmente sería en este país, aunque dados de alta en la Seguridad Social portuguesa.

En muchos casos, firmaban contratos escritos en portugués sin comprenderlos y eran instruidos para simular ser turistas en el cruce de fronteras.

Además, se les exigían pagos adicionales para gestionar documentación en Portugal que, en numerosas ocasiones, nunca llegaba a formalizarse, y ellos mismos abonaban unas altas inexistentes en la Seguridad Social.

Los agentes comprobaron que las empresas sospechosas incumplían sistemáticamente la normativa laboral, especialmente los convenios colectivos del sector metalúrgico. EFE

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