Detenido en Madrid un fugitivo buscado en Colombia por un homicidio entre bandas

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Madrid, 23 jul (EFE).- La Policía española detuvo en Madrid a un fugitivo al que las autoridades colombianas buscaban como presunto autor de un delito de homicidio, lesiones y detención ilegal en el marco de una rivalidad entre bandas y para el que piden 60 años de cárcel.

Según informó este jueves la Policía, el detenido estaba reclamado por Colombia por su participación en un homicidio cometido en 2025.

El arrestado formaba parte de la banda «Rebeldes», y, junto con otros miembros de ésta, citó a la víctima del homicidio para determinar si era un infiltrado de un grupo rival, «Cordillera».

Los miembros de la banda ataron de pies y manos a la víctima, tras lo que fue golpeada e interrogada antes de morir estrangulada.

Las pesquisas policiales comenzaron en julio, al tener conocimiento de la posible presencia en España de este fugitivo, tras lo que se pudo localizar su domicilio en Madrid, donde trabajaba y vivía junto a su pareja y una hija.

Aunque el detenido mantenía un perfil bajo para evitar su arresto, un dispositivo policial llevado acabo el pasado martes permitió su detención, tras lo que fue puesto a disposición judicial. EFE

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