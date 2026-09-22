Detenido en Polonia joven neonazi por planear atentados contra una escuela y una mezquita

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Cracovia (Polonia), 22 sep (EFE).- Un joven de 17 años ha sido detenido en Polonia bajo sospecha de preparar un atentado terrorista de inspiración neonazi contra una escuela y una mezquita, informó este martes el ministro de Justicia polaco, Waldemar Żurek, quien agregó que el menor se encuentra en prisión preventiva.

Żurek, que es también el fiscal general del Estado, explicó en una publicación en X que en el domicilio del sospechoso, identificado como Paweł G., en la población de Siemianowice Śląskie (sur) «se incautaron armas, explosivos y simbología nazi», y agregó que la detención se produjo el viernes pasado.

Al detenido se le imputan varios delitos cometidos entre el 28 de mayo y el 20 de septiembre de este año, entre los que están la preparación de un atentado terrorista, la participación en un grupo delictivo organizado, la promoción del nazismo y el fascismo, y la incitación al odio, lo que puede acarrear hasta 15 años de prisión, precisó la Fiscalía nacional en un comunicado.

La Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW), que llevó a cabo la detención, reveló en el mismo comunicado que había detectado una «intensa actividad del menor en (las plataformas de internet) Telegram y Discord, donde Paweł G. analizaba atentados masivos pasados, planeaba comprar equipamiento militar y mantenía contacto en línea con otros dos menores de 16 años detenidos la semana pasada».

Durante el registro se encontraron también cuchillos, una bayoneta para un fusil de asalto tipo AKM, libros con instrucciones para preparar y usar cócteles molotov y granadas y objetos con simbología nazi.

La ABW añadió que espera determinar si «hubo un inspirador extranjero en el proceso de radicalización» del detenido, que defiende su inocencia y se ha negado a declarar.

Esta detención se suma a intervenciones similares de las autoridades polacas contra la radicalización juvenil en los últimos años.

Entre abril y septiembre de 2024, la ABW detuvo a cuatro jóvenes de 19 y 20 años por planear ataques neonazis contra centros educativos y minorías étnicas.

Además, en noviembre de 2025 fue arrestado un estudiante de 20 años por preparar un atentado yihadista contra un mercado navideño, delito del que fue acusado formalmente en agosto de este año. EFE

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