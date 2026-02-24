Detienen a un ciudadano ruso en Bogotá solicitado en extradición por Estados Unidos

Bogotá, 24 feb (EFE).- El ciudadano ruso Denis Alimov, de 42 años, quien tiene circular roja de Interpol, y está solicitado por las autoridades de Estados Unidos por conspiración para secuestrar o asesinar personas en Europa, brindar apoyo material y financiar actos terroristas, fue detenido este martes en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

«El extranjero llegó al país en un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines y pretendía continuar su itinerario hacia Cartagena cuando fue interceptado por oficiales del Grupo de Control a Viajeros Especiales de Migración Colombia», señaló esa entidad en un comunicado.

Alimov es requerido por un Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que emitió orden de captura el pasado 18 de diciembre y formalizó solicitud de extradición.

Según la investigación estadounidense, entre octubre de 2024 y marzo de 2025 participó, al parecer, en un plan para asesinar o secuestrar a dos personas ampliamente conocidas en Europa.

El 17 de octubre de 2024 habría girado cerca de 60.000 dólares para financiar la operación y acordado pagar hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo.

El ciudadano ruso también era buscado por suministro de información técnica y el reclutamiento de otros implicados, mientras que uno de los cómplices fue arrestado en marzo de 2025 en Nueva York.

De ser hallado culpable por los cargos por conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, así como financiar actos terroristas, Alimov puede enfrentar penas que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua, según Migración Colombia.

La directora de la entidad, Gloria Arriero, destacó que «la articulación internacional ha permitido detectar anticipadamente y capturar este tipo de delincuentes antes de ingresar al país, mediante herramientas de información compartida que blindan la seguridad nacional e internacional, y aplicar acciones oportunas sobre viajeros buscados por diferentes delitos». EFE

