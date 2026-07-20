Detienen a un grupo de diez inmigrantes indocumentados en aguas de Puerto Rico

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San Juan, 20 jul (EFE).- Al menos diez personas, de un presunto grupo de cincuenta inmigrantes indocumentados, han sido detenidas en la mañana de este lunes en aguas de Puerto Rico al intentar llegar ilegalmente a tierra en una embarcación, informó la Policía local.

Según detallan las autoridades locales, una llamada a la Unidad Marítima de Añasco a las 04:00 hora local (08:00 GMT) de hoy alertó a la Policía sobre una embarcación sospechosa a unas 8 millas (13 kilómetros) de la costa de Cabo Rojo, en el suroeste de Puerto Rico.

Tras ello, una lancha de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía fue despachada, y a unas 3 millas (5 kilómetros) de la costa de Cabo Rojo, las autoridades avistaron la embarcación sospechosa, en la que aparentemente viajan cincuenta personas.

La lancha policial continuó con la búsqueda de la nave sospechosa, la cual atracó en el área de Joyuda, donde apresaron a los diez indocumentados.

Las autoridades locales ofrecerán más detalles de este operativo en las próximas horas. EFE

jm/pcc