Detienen en aeropuerto de Paraguay a un brasileño que viajaba a Panamá con 27 kilos de oro

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Asunción, 16 abr (EFE).- La Policía Nacional de Paraguay detuvo este jueves en el aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, a un ciudadano brasileño que pretendía abordar un avión con destino a Panamá con 27 kilos de oro ocultos en una mochila.

El jefe del departamento de Policía Aeroportuaria, Luis Pizzani, dijo a la radio ABC Cardinal que el personal de seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) alertó a las autoridades sobre la presunta «actitud sospechosa» del sujeto en la zona de embarque, por lo que se procedió a revisar su equipaje de mano, que ya había pasado los controles de seguridad.

El brasileño se había hospedado en Paraguay a la espera de un vuelo con destino a Panamá, según Pizzani.

En declaraciones a periodistas, el portavoz aseguró que el cargamento pesa «aproximadamente 27 kilos».

Un caso similar ocurrió el 15 de noviembre del año pasado, cuando la Policía decomisó en la misma terminal aérea 22 kilos de oro en lingotes, valuados en tres millones de dólares, que iban a ser trasladados a Panamá, y detuvo a tres supuestos implicados.

En ese operativo fueron detenidos entonces uno de los jefes de seguridad del aeropuerto Silvio Pettiross y otras dos personas que recibieron los lingotes en el zona de embarque internacional, informó entonces la Policía.EFE

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