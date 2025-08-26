Detienen en Ecuador a cinco presuntos integrantes de Los Lobos por extorsionar a alcalde

Guayaquil (Ecuador), 25 ago (EFE).- Cuatro hombres y una mujer, presuntos integrantes de la organización delictiva Los Lobos, fueron detenidos en Ecuador por supuestamente haber extorsionado a varios comerciantes y a Hitler Álvarez, alcalde del municipio de El Guabo, ubicado en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, informó este lunes la Policía.

Entre los detenidos se encuentra Marco Leonidas O. O., (‘Leonidas’), denominado por la Policía como uno de los supuestos cabecillas de Los Lobos, quien registra antecedentes penales por tenencia y porte de arma en 2023 y 2024 y por tráfico de drogas en 2025.

Los Lobos es una de las bandas catalogadas como «terroristas» en el marco del «conflicto armado interno» que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró a inicios de 2024 para combatir a estas organizaciones criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico, pero que en los últimos años han diversificado su actividad delictiva hacia los secuestros, las extorsiones y la minería ilegal.

Las investigaciones comenzaron la semana pasada, cuando el alcalde y los comerciantes denunciaron que estaban siendo extorsionados, pues les pedían entre 10.000 y 100.000 dólares para no atentar contra sus vidas y las de sus familias.

En los negocios de los comerciantes, los sospechosos habrían dejado explosivos y también habrían disparado contra las fachadas, mientras que el alcalde empezó a recibir mensajes extorsivos en su teléfono móvil en los que le pedían 100.000 dólares.

Agentes de la Unidad Nacional de Antisecuestros y Extorsión de la Policía identificaron a los presuntos extorsionadores, quienes fueron capturados en varios operativos en esa misma localidad.

En esas operaciones se decomisaron doce teléfonos móviles, tres panfletos con mensajes intimidatorios y cuatro explosivos.

La disputa por poder y territorio entre las bandas criminales como la de Los Lobos es uno de los motivos de la escalada de violencia que vive Ecuador desde hace varios años y que lo ha llevado a estar a la cabeza en el índice de homicidios de América Latina.

El primer semestre de este 2025 fue el más violento desde que se tienen registros, ya que se contabilizaron 4.619 asesinatos, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando hubo 3.143 homicidios. EFE

cbs/mrs