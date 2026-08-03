Detienen en Paraguay a cinco presuntos integrantes de red de ciberestafa con criptomonedas

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Asunción, 3 ago (EFE).- Cinco presuntos integrantes de una red internacional acusada de estafar a más de 2.000 personas y que hacía transferencias en criptomonedas hacia Hong Kong fueron detenidos este lunes por autoridades paraguayas, tras una serie de operativos en el departamento de Misiones (sur) y fronterizo con Argentina, informaron fuentes del Ministerio Público.

Los cinco detenidos «son las principales cabecillas del esquema» en Paraguay, los que «más dinero manejaron dentro del sistema financiero y cambiaron a criptomonedas», dijo -en una conferencia de prensa- la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos Ruth Benítez.

No obstante, la funcionaria indicó que otras veinte personas en el país están involucradas en esta red en la que también se investiga el presunto lavado de dinero.

Según un comunicado de la Fiscalía, la red internacional «captaba víctimas mediante falsas ofertas de trabajo remoto difundidas a través de redes sociales y plataformas de mensajería».

La organización ofrecía «elevados ingresos económicos» por calificar en internet productos destinados al mercado chino y luego inducía a las víctimas a realizar transferencias de dinero a cuentas bancarias para ingresar al negocio, señaló la nota.

El dinero depositado en cuentas locales -añadió la Fiscalía- era convertido en criptomonedas y enviado a billeteras digitales en el extranjero, pero cuando las víctimas intentaban retirar las ganancias «los administradores bloqueaban el acceso a los fondos» y exigían nuevos pagos.

La Fiscalía aseguró que ha documentado más de sesenta denuncias por estafas que ascienden a unos 605 millones de guaraníes (101.526 dólares), pero un rastreo de los movimientos de criptoactivos de esta red permitió detectar operaciones superiores a tres millones de dólares que afectaron a más de 2.000 personas en Paraguay.

En declaraciones al medio Unicanal, la fiscal Benítez reveló que detectaron envíos de activos digitales desde Paraguay a operadores de Hong Kong, quienes -aseguró- aparentemente «manejan las cuentas» de criptomonedas de la red. EFE

nva/jrg