Detienen en Venezuela a tres personas por su vinculación con asesinato de mujer en Bogotá

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Caracas, 20 may (EFE).- Tres personas, una mujer y dos hombres, fueron detenidos en Venezuela por su presunta implicación en el asesinato de Yulixa Toloza, una mujer desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal en Bogotá, informó este miércoles el Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal.

A través de una publicación en Instagram, el viceministerio indicó que un hombre, de 34 años, fue arrestado en una finca del municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua, en el norte de Venezuela, por funcionarios de Interpol.

El sujeto fue identificado como el médico que habría practicado la lipólisis láser en un establecimiento estético, ubicado en el sur de Bogotá, que presuntamente operaba sin permisos sanitarios ni habilitación oficial, según la fuente oficial.

«La captura se efectuó en respuesta a una solicitud de la Oficina Central Nacional (OCN) de Bogotá, por su presunta implicación en los delitos de secuestro o detención ilegal, agresión o malos tratos, desaparición forzada y omisión del socorro», añadió el viceministerio venezolano.

Entretanto, en el estado Portuguesa (oeste) fueron detenidas dos personas más, un hombre y una mujer, por funcionarios de la Policía estatal.

Ambos, detalló el viceministerio, están «solicitados por la justicia internacional», por su presunta vinculación con el caso en Colombia. Son señalados de ser los administradores del establecimiento donde se llevó a cabo la cirugía estética.

El martes, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el asesinato de Toloza, un caso que ha causado conmoción y acaparado la atención en Colombia.

El mandatario local detalló que, tras conocerse la desaparición de la mujer el pasado 13 de mayo, investigadores de la Policía obtuvieron información que indicaba que Toloza había sido sacada de Bogotá esa misma noche, por lo que esa institución activó una búsqueda fuera de la ciudad.

Familiares y allegados relataron que la mujer presentó complicaciones de salud tras el procedimiento, entre ellas dificultad respiratoria y desorientación, situación que se pudo evidenciar en varios videos que circularon en redes, donde se ve a la mujer en aparente mal estado físico dentro del lugar donde fue intervenida.

Además, un testigo aseguró haber visto a dos hombres sacar a Toloza inconsciente del establecimiento y subirla a un vehículo, que posteriormente fue hallado por las autoridades en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Por este caso, otros dos ciudadanos venezolanos fueron capturados y son señalados de ocultamiento y destrucción de pruebas. Sin embargo, un juez ordenó su liberación al considerar que las capturas no cumplieron los requisitos legales, aunque la investigación por desaparición forzada y otros posibles delitos continúa abierta. EFE

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