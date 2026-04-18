Detienen por feminicidio a vigilante de edificio donde hallaron joven en Ciudad de México

2 minutos

(Actualiza con datos del detenido)

Ciudad de México, 17 abr (EFE).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció este viernes la detención de un presunto responsable por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, señalado como el vigilante del edificio donde la joven de 21 años fue vista por última vez, un caso que ha generado cuestionamientos sobre la actuación de autoridades y la demora en las diligencias.

Según informó la Fiscalía en un comunicado, el detenido «habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido».

Entre los indicios, apuntó, se encuentran manchas de sangre en la caseta de vigilancia, donde presuntamente ocurrieron los hechos, además del informe de criminalística y el dictamen médico forense preliminar.

Agregó que presunto responsable será presentado ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde se definirá su situación jurídica.

El detenido, identificado como Juan Jesús ‘N’, atacó en múltiples ocasiones a la joven con un desarmador, detalló en un video la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

«Posteriormente, ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena», indicó.

La detención ocurre luego de que la propia Fiscalía reconociera que, pese a contar con la ubicación del inmueble desde el reporte de desaparición, no fue sino hasta varias horas después que personal acudió al lugar, un lapso que ahora es investigado para determinar posibles omisiones.

Familiares de la víctima han denunciado irregularidades en la atención del caso, incluyendo retrasos en la búsqueda, negativa de acceso a cámaras de vigilancia y presuntas solicitudes de dinero para agilizar las investigaciones.

Estos señalamientos derivaron en la apertura de una indagatoria interna y la separación de un policía de investigación, según dijo en conferencia de prensa Alcalde Luján.

«Los hechos son claros. La familia denunció en la madrugada del 15 al 16, había ya un domicilio ubicado y no fue hasta la tarde del otro día en que se acudió a dicho domicilio», reconoció la fiscal.

Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, fue vista por última vez el miércoles cuando acudió a un edificio, donde fue hallada muerta este viernes.

Su cuerpo fue localizado en el sótano del inmueble, oculto bajo un montículo de arena, luego de que previamente se encontraran objetos personales vinculados con ella.

Según la Fiscalía, existen indicios de que murió a causa de golpes y no hay registro de que haya salido del edificio. EFE

mjc/sbb