Deuda externa de Honduras se sitúa en 10.761,8 millones de dólares en el primer trimestre

2 minutos

Tegucigalpa, 23 may (EFE).- La deuda externa del sector público de Honduras alcanzó los 10.761.8 millones de dólares al cierre del primer trimestre de este año, lo que equivale al 26,5 % del producto interior bruto (PIB) del país, informó este sábado el Banco Central del país (BCH).

El servicio de la deuda pública externa en el primer trimestre de este año ascendió a 116,2 millones de dólares, de los cuales 67 millones se destinaron al pago de capital y 49,2 millones al pago de intereses y comisiones, de acuerdo al informe del Banco Central.

Por tipo de acreedor, el 69,9 % de la deuda (7.527,8 millones) corresponde a préstamos con organismos multilaterales; el 20,9 % (2.253,9 millones) a acreedores comerciales, y el 9,2 % (980,1 millones) a instituciones bilaterales.

Según el informe del emisor, el endeudamiento público externo aumentó en 843,3 millones de dólares (8,5 %) frente a los 9.918,4 millones de dólares registrados entre enero y marzo de 2025.

El saldo al primer trimestre cayó un leve 0,2 % respecto a diciembre de 2025, cuando se situó en 10.736,4 millones de dólares, impulsado principalmente por una variación cambiaria favorable, añadió.

La reducción de 27 millones de dólares por fluctuación de divisas logró contrarrestar el peso de los nuevos desembolsos recibidos por el sector público, que sumaron 157,8 millones de dólares frente a los 105,4 millones destinados al pago de capital.

Del total de endeudamiento al finalizar marzo pasado, 9.377.9 millones de dólares corresponden al Gobierno central, 1.272,6 millones al BCH y 111,3 millones a empresas públicas financieras y no financieras, detalló la autoridad monetaria.

El BCH precisó que el 81,3 % de la deuda está denominada en dólares estadounidenses (8.750,5 millones), el 14,7 % en Derechos Especiales de Giro (1.580,1 millones), el 1,7 % en euros (182,3 millones), el 1,7 % en yenes japonés (184,7 millones) y el 0,6 % en otras monedas (64,2 millones). EFE

ac/gf/sbb