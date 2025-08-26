Diez detenidos por pornografía infantil en un operativo en tres lugares distintos de Perú

Lima, 26 ago (EFE).- Un total de diez personas fueron detenidas de manera preliminar este martes en Perú como parte de un operativo contra por pornografía infantil desarrollado de manera simultánea en tres lugares, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

En este operativo denominado ‘Aliados por la Infancia V’, las autoridades peruanas lograron la detención preliminar judicial de dos individuos en distintos operativos, ambos operantes en solitario, y un tercer grupo de ocho integrantes.

En la sureña región andina de Ayacucho, se detuvo a Y. C., por la presunta comisión del delito de pornografía infantil en agravio de menores de edad en proceso de identificación, e incautó material digital relevante para la investigación en su vivienda.

En palabras de la fiscal provincial Evelyn Taboada, encargada del caso, el acusado “habría venido almacenando y poseyendo material de connotación sexual infantil en su cuenta personal de correo electrónico, así como en su teléfono celular”.

En la capital Lima se dio la detención de R. A. D., en su inmueble en Chosica, en este de la ciudad, como parte de una investigación que se remonta a 2024 con la alerta de la Interpol, quien identificó imágenes y videos de abuso sexual infantil compartidos por dicho usuario.

Gracias al trabajo conjunto con la Policía, la investigación identificó además a siete posibles víctimas de dicho agravio, todas ellas menores de edad.

Al cargo de esta diligencia se mantiene la fiscal provincial Janett Marilú Mendoza, así como fiscales especializados, el Departamento de Ciberprotección Infantil de la Policía Nacional y la organización internacional cooperante Aerial Recovery, institución que colabora para el rescate de víctimas de trata, especialmente niñas y niños.

Ocho detenidos por organización criminal

Mientras, la Fiscalía Especializada de Lima Noroeste realizó incursiones en distintas viviendas del distrito de Ventanilla, el distrito más extenso y el segundo más poblado de la Provincia Constitucional del Callao, para la detención de ocho investigados por los delitos de organización criminal con fines de pornografía infantil.

Según informó el Ministerio Público, los detenidos «captaron, almacenaron, difundieron y comercializaron diariamente imágenes y videos de abuso sexual infantil desde el año 2024, a través de medios tecnológicos y aplicaciones de mensajería instantánea”, detectado a través de la plataforma norteamericana NCMEC (Centro Nacional para Víctimas de Explotación Sexual).

Esta operación se mantuvo a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco y el fiscal adjunto Leonardo Guffanti, con el apoyo de personal policial de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales, la ONG Our Rescue y la Oficina de Investigación en Seguridad Nacional (HSI).

En el operativo transnacional ‘Aliados por la Infancia V’ participaron 15 países comprometidos en la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. EFE

