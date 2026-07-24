Diez muertos y un centenar de heridos en ataque ruso en muestra de armamento cerca de Kiev

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Kiev, 24 jul (EFE).- Al menos diez personas murieron y cerca de un centenar resultaron heridas en un ataque ruso contra un campo de instrucción militar de las afueras de Kiev, en el que fabricantes de armas ucranianos se habían reunido para una exhibición de armamento, según el último balance ofrecido por el fiscal general de Ucrania, Ruslán Krávchenko.

El fiscal general ha anunciado la apertura de una investigación para determinar si los organizadores del acto tomaron medidas adecuadas para garantizar la seguridad de una reunión de esas características en tiempos de guerra. EFE

mg/cph/lss