Diez panameños presos en Cuba están en «condiciones apropiadas», dice canciller de Panamá

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Ciudad de Panamá, 13 mar (EFE).- Los diez panameños arrestados en Cuba acusados de propaganda contra el Gobierno de la isla «se encuentran en condiciones apropiadas», afirmó este viernes el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, quien dijo que planea viajar a La Habana para tratar el caso con las autoridades cubanas.

El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba informó el pasado 2 de marzo del arresto de los diez panameños, acusados de supuestamente realizar pintadas críticas con el Gobierno y el sistema político de la isla en La Habana, por lo que se enfrentan con penas de hasta 8 años de cárcel.

Martínez-Acha recordó que el embajador panameño en la isla, Edwin Pitty, «ha ido a verlos» y que se les «está brindando la cooperación consular y la asistencia legal» correspondiente.

«He manifestado mi intención de visitarlos, hay que coordinar detalles, y espero que muy pronto pueda viajar a La Habana a visitar a nuestros ciudadanos y mostrarles el apoyo personalmente, y hablar con las autoridades cubanas sobre ver cómo podemos, en la medida del respeto» a la legislación cubana, «solventar estas circunstancias para nuestros ciudadanos panameños», declaró el canciller a los periodistas.

Según la acusación, las pintadas atribuidas a los panameños estaban fechadas con el día en el que se realizaron, el 28 de febrero, y contenían frases como «Abajo la tiranía», «Comunismo: enemigo de la comunidad» y «Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer», en referencia, respectivamente, al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla.

El Minint indicó que los arrestados fueron captados en Panamá, donde residen todos ellos, para «confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional», y que iban a cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a su país. EFE

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