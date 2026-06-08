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Dimite la canciller de Ecuador y designan a Roberto Kury como su reemplazo

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Quito, 7 jun (EFE).- La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, renunció este domingo al cargo que ocupó desde 2023 cuando el presidente, Daniel Noboa, llegó por primera vez al poder, y ha sido reemplazada por Roberto Kury, según informó la Presidencia.

Sommerfeld informó sobre su renuncia en una extensa carta publicada en las redes sociales de la Cancillería, en la que asevera que dimite por motivos personales y de salud.

El documento, en el que hace un repaso de su gestión y señala que trabajó para fortalecer las relaciones de Ecuador con el mundo, circuló pocos minutos antes de un comunicado de la Presidencia en el que se informa de la designación de Kury. EFE

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