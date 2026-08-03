Dinamarca inaugura nuevo servicio militar obligatorio e igualitario de 11 meses

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Copenhague, 3 ago (EFE).- Dinamarca estrenó este lunes de forma oficial el nuevo servicio militar obligatorio e igualitario de once meses de duración, de acuerdo con una reforma legal aprobada en 2024.

Alrededor de 1.600 reclutas, todos ellos voluntarios e incluidos en el segundo contingente de este año, han sido distribuidos por los distintos centros militares, informó en un comunicado el Ejército danés, que resaltó la necesidad de ampliar y reforzar el servicio debido a la nueva realidad «en la que las amenazas y nuestra seguridad son más cambiantes y complejas que nunca antes».

«La prolongación del servicio da la posibilidad de usar a los reclutas en nuevas funciones en las capacidades operativas y eso contribuye a generar una fuerza de combate mayor y más rápida», señaló el jefe del programa de conscripción, Kenneth Strøm.

Los reclutas usarán los primeros cinco meses para recibir la instrucción básica y pasarán a luego a formar parte del servicio operativo del Ejército.

En la segunda parte del servicio, los reclutas pueden ser enviados a desempeñar tareas dentro del reino de Dinamarca, incluido el territorio autónomo de Groenlandia, a la misión de la OTAN en Letonia o integrados en el cuerpo de la Armada.

El Gobierno danés propuso en 2024 alargar a partir de 2027 el servicio militar de 4 a 11 meses y hacerlo obligatorio también para mujeres, como ocurría ya en otros países nórdicos como Noruega y Suecia, apelando al cambio de la situación de seguridad por la guerra en Ucrania.

La fecha de entrada de la nueva reforma fue adelantada en un año posteriormente.

El objetivo a medio plazo es aumentar el número anual de reclutas de 4.500 a 6.500.

Alrededor de una quinta parte de los reclutas que han comenzado el servicio este año son mujeres, informó el Ejército danés. EFE

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