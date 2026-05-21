Diputados venezolanos preparan ley de electricidad para incorporar energías alternativas

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Caracas, 21 may (EFE).- Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela prepara una propuesta de ley para la incorporación de energías alternativas al sistema eléctrico del país, afectado desde hace años por fallas constantes, informó este jueves el legislador opositor Julio Hernández, de la Comisión Permanente de Administración y Servicios.

El proyecto de ley orgánica para el servicio eléctrico contempla, entre otros temas, el uso de energías alternativas a los combustibles fósiles y la diversificación de las fuentes de generación en el territorio nacional, explicó el diputado, citado en una nota oficial.

La comisión parlamentaria prepara esta normativa cuando el país sufre el empeoramiento de una crisis eléctrica que opositores achacan a la falta de mantenimiento y la corrupción, entre otros factores, mientras que el Gobierno señala como causas las sanciones estadounidenses, flexibilizadas en los últimos meses de acercamientos entre Caracas y Washington.

Hernández advirtió que la falta de presupuesto impide brindar un servicio óptimo del sistema eléctrico al país y señaló que el aumento de la producción petrolera «exige el uso de la electricidad que no se tiene».

Según cifras oficiales, la producción de crudo venezolana creció en abril por tercer mes consecutivo y subió un 3,7 % respecto a marzo, en un contexto de apertura petrolera impulsada, principalmente, por el interés de EE.UU., con cuyo Gobierno el país suramericano estableció una asociación energética a largo plazo.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero, informó el pasado mes de negociaciones con las compañías Siemens y General Electric para resolver la crisis eléctrica en el estado petrolero de Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

La semana pasada, el encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, se reunió con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica.

El exgobernador de Zulia Manuel Rosales informó este jueves que presentará a la embajada estadounidense un plan para solventar las fallas eléctricas en su región y que contempla la instalación de un cable sublacustre con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). EFE

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