Directivos de una empresa estatal cubana son condenados hasta por veinte años de cárcel

3 minutos

La Habana, 27 ago (EFE).- El Tribunal Popular de la provincia Sancti Spíritus (centro de Cuba) condenó este miércoles a entre diez y veinte años de cárcel a cuatro directivos de una empresa estatal, acusados de actos de malversación que provocaron pérdidas de casi cien millones de pesos cubanos (unos 4,1 millones de dólares al cambio oficial para personas jurídicas).

Un reporte del periódico local Escambray señala que «el incumplimiento de procedimientos internos que rigen la contratación económica con formas de gestión no estatal (privadas) y otras irregularidades», ocasionaron cuantiosos daños a la Empresa de Suministros Agropecuarios de Sancti Spíritus.

Sobre los hechos que promovieron el proceso judicial, la nota refiere que entre 2023 y 2024, en dos ocasiones la nevera de productos cárnicos destinada a la alimentación interna, ubicada en un almacén de la entidad, sufrió desperfectos que ocasionaron una afectación por más de tres millones de pesos cubanos (unos 125.000 dólares).

A lo anterior se sumó una afectación superior a 94 millones de pesos (3,9 millones de dólares), porque -según la nota- un trabajador privado se presentó ante la empresa con el fin de concertar un contrato para compras de productos y se accedió -con incumplimiento de las normas- a que se llevara productos «sin el desembolso monetario de su valor», que «no fue posible recuperar» debido a que el ciudadano salió del país.

«Las sanciones dictadas reflejan la gravedad de los hechos», añade el artículo.

El reporte detalla que la directora general de la empresa hasta abril de 2024 fue condenada a veinte años de cárcel en «sanción conjunta y única» mientras que otros dos directivos del área comercial recibieron sanciones de dieciocho y dieciséis años, respectivamente. Por su parte, un asesor jurídico, recibió una sentencia de diez años de cárcel.

En el juicio, de dos días de duración, también fue sancionado como «partícipe» en los hechos el anterior director general de la entidad, con una pena de dos años y seis meses de privación de libertad, que fue subsidiada por trabajo correccional con internamiento por igual término.

Así mismo, la nota subraya que los cinco funcionarios «fueron declarados culpables por un delito de malversación», y que estas sanciones «no son fallos firmes», dado que las partes «tienen el derecho de recurrir ante el Tribunal Supremo Popular si lo consideran pertinente».

El presidente cubano, Miguel Díaz-Cancel, ha reiterado la «tolerancia cero» de su Gobierno con los delitos económicos y durante una reunión con la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la corrupción «retrasa el desarrollo social, el crecimiento y el desarrollo económico», además de generar desconfianza en la población.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica en los últimos cinco años por los efectos de la pandemia y su combinación con la caída del turismo, el resquebrajamiento de sector energético, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y los errores en las políticas económicas y monetarias. EFE

