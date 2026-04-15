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Directora del FMI: si la guerra persiste «debemos prepararnos para tiempos difíciles»

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Washington, 15 abr (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, subrayó este miércoles que si la guerra en Irán persiste y la inflación continúa escalando a nivel global todo el mundo debe prepararse para encarar «tiempos difíciles».

«Si el conflicto persiste y todos los precios se mantienen altos durante un periodo prolongado, debemos prepararnos para tiempos difíciles», aseguró Georgieva en una rueda de prensa ofrecida en la tercera jornada de las reuniones de primavera del FMI y el Grupo del Banco Mundial (BM) en Washington. EFE

asb/lss

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